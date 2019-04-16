Журналисты рассказали о работе наркобизнеса в Украине (видео)

Наркобизнес в интернете набирает неслыханных оборотов.

Сейчас слово закладка чаще всего вспоминают, когда говорят про наркомафию.

О скандальной борьбе с наркотиками – смотрите в сюжете программы "Гроші".

Дилеры смертельного яда давно уже поняли, что передавать товар своим клиентам – опасно. Поэтому с развитием информационных технологий перешли на дистанционную торговлю. Надо лишь найти специальный чат в мессенджере – чаще всего это Телеграмм. Именно там можно заказать товар. Наркодилер положит его в так называемую закладку и откроет место для поисков после зачисления средств на свой счет.

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Полиция зачастую разводит руками – мол, такую торговлю очень сложно прикрыть.

Но журналисты нашли человека, который знает, как уберечь детей от наркотиков и искоренить закладки.

После выхода первого сюжета программы "Гроші" о наркоторговле в Украине, в Сумах полиция провела масштабные аресты - задержано 32 участника преступного сообщества, которые зарабатывали 10 тысяч долларов в месяц, продавая наркотики через сайт в Telegram.

Журналист "стал частью" наркогруппы и "поработал" закладщиком.

Кладмены - это те, кто разносит опасные закладки по всей Украине. Курьер, который получает групповую партию психотропов и делает закладки для наркоманов. Как это быть частью преступной сети, которая зарабатывает бешеные деньги? Неужели наркобароны стали настолько смелыми, что возьмут на работу человека с улицы? Неужели украинские города и села превратились в сплошной полигон для того, чтобы прятать наркоту?

В течение 10 дней журналисты обращались в украинскую киберполицию по поводу распространения наркотиков через интернет. Но ответа так и не получили.

Однако в Украине есть группа людей, которая борется с наркосайтами - ребята группы "Сич" раз в неделю выходят в рейд, чтобы зарисовать очередные несколько десятков нарко-граффити с адресами преступных интернет-магазинов. Кроме того они организуют коллективные жалобы в Telegram-канале на каналы наркосайтов и призывают всех быть неравнодушными, ведь это общая война.