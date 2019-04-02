Журналисты рассказали, кто стоит за наркомафией в Украине (видео)

Торговля через Интернет сделала наркотики фантастически доступными.

Сейчас слово закладка чаще всего вспоминают, когда говорят про наркомафию.

Дилеры смертельного яда давно уже поняли, что передавать товар своим клиентам – опасно. Поэтому с развитием информационных технологий перешли на дистанционную торговлю. Надо лишь найти специальный чат в мессенджере – чаще всего это телеграмм. Именно там можно заказать товар.

Наркодилер положит его в так называемую закладку и откроет место для поисков после зачисления средств на свой счет. Продавцы "белой смерти" знают, как угодить своему клиенту.

Читайте такжеКриптовалюта, рэкет, отрезанные пальцы: Луценко рассказал подробности о раскрытой в Украине наркосети (фото)

Полиция зачастую разводит руками – мол, такую торговлю очень сложно прикрыть. Но журналисты нашли человека, который знает, как уберечь ваших детей от наркотиков и искоренить закладки.

Скандальная борьба с наркомафией – в сюжете программы "Гроши".

Торговля наркотиками через Интернет в Украине процветает, как маковое поле по весне. Множество сайтов предлагают любые запрещенные вещества: здесь мигают баннеры, здесь предлагают новые виды наркотиков, чтобы потребитель испытал их на себе и описал их действие, здесь повсюду вербуют новых курьеров, чтобы делать закладки. И даже в борьбе за рынок придумали пенсию для наркокурьеров.

Дмитрий Сергеев, представитель международной антинаркотической ассоциации, отмечает, что среди наркоманов все больше и больше молодежи.

"Я считаю, что каждый 3-4 подросток 100 % потребляет", - отметил он.

Ведь торговля через Интернет сделала наркотики фантастически доступными.