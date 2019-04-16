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После пожара в Нотр-Даме в Украине усилят защиту исторических памятников (видео)

14:21, 16 апреля 2019
Общество
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Пожар Парижского Собора стал для Украины поучительным / REUTERS

Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщает телеканал "112 Украина".

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Комментируя пожар в соборе Парижской Богоматери, министр отметил, что для Украины этот факт стал очень поучительным, поскольку в нашей стране также есть тысячелетние памятники, в которых также осуществляющих реставрационные работы.

«Очевидно, что мы усилим сейчас все работы по безопасности и противопожарные работы. Также будут отдельные поручения по управлениям, которые должны обратить внимание на все достопримечательности, в которых могут происходить те или иные вещи», - подчеркнул Нищук.

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Сегодня утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.

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Теги: #пожар#Париж