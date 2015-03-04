Количество погибших в шахте им. Засядько горняков увеличилось до 33 человек

Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация на странице в Твиттер.

"На Засядько в Донецке обнаружили тела еще 23 горняков. 7 из них подняли. Ранее обнаружили еще 9 тел + 1 погиб утром. Всего погибших - 33 человека", - сообщает ДонОГА.

Читайте такжеВ результате взрыва на шахте им. Засядько погибли 10 горняков, судьба еще 23 неизвестна - ОГА

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Напомним, на шахте им.Засядько в 5:20 в среду произошел взрыв газово-метановой смеси. Во время взрыва под землей находились 230 горняков.

Представители так называемой "ДНР" отказалась от помощи украинских спасателей.