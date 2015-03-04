Количество погибших в шахте им. Засядько горняков увеличилось до 33 человек
22:40, 04 марта 2015Общество
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В шахте им. Засядько обнаружили тела еще 23 горняков, погибших при взрыве метана в среду утром
REUTERS
Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация на странице в Твиттер.
"На Засядько в Донецке обнаружили тела еще 23 горняков. 7 из них подняли. Ранее обнаружили еще 9 тел + 1 погиб утром. Всего погибших - 33 человека", - сообщает ДонОГА.
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Ранее сообщалось о 10 погибших.
Напомним, на шахте им.Засядько в 5:20 в среду произошел взрыв газово-метановой смеси. Во время взрыва под землей находились 230 горняков.
Представители так называемой "ДНР" отказалась от помощи украинских спасателей.
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