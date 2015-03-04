На Харьковщине глава сельсовета за год выписал себе 25 тысяч гривен премии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Волчанского района Владимира Иванова, прокуратура направила в суд уголовное производство по ч.2 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Должностное лицо незаконно распорядилось средствами территориальной общины. «Сельский голова без соответствующего решения сельского совета подписывал распоряжение на личное премирование. На протяжении года он самовольно выписал себе дополнительно к зарплате 25 тысяч гривен», - отметил Иванов.

В рамках уголовного производства предъявлен гражданский иск о взыскании незаконно полученных средств в местный бюджет.