Полиция задержала подозреваемых в убийстве ювелира Киселева

В ходе обысков обнаружена и изъята картина, которая, по предварительным данным, может быть работой художника Поля Синьяка стоимостью 1,5 млн долларов.

Раскрыто убийство столичного ювелира Сергея Киселева. Спецназовцы задержали трех подозреваемых.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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«Раскрыто убийство столичного предпринимателя, который занимался драгоценными металлами, совершенное 5 марта на улицы Флоренции в Днепровском районе столицы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по подозрению в совершении преступления, совершенного из корыстных побуждений, сотрудниками уголовного розыска столичной полиции при поддержке бойцов Корда задержаны трое мужчин, двое из которых являются бывшими работниками правоохранительных органов СБУ и Национальной полиции и один ранее судимый.

Правоохранители отмечают, что разоблачение злоумышленников произошло во время их подготовки к еще одному нападению.

Сообщается, что в субботу, 13 апреля, по месту жительства подозреваемых правоохранители провели санкционированные обыски, во время которых изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другие вещественные доказательства.

Кроме того, в ходе обысков обнаружена и изъята картина, которая, по предварительным данным, может быть работой художника Поля Синьяка стоимостью 1,5 млн долларов, которую похитили из музея в г. Нанси во Франции.

В настоящее время задержанным объявлено подозрение по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115КК Украины и ч.1 ст. 14 п.п. 1, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Решается вопрос об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Киеве в Днепровском районе в автомобиле Mercedes застрелили ювелира Киселева.

По данным СМИ, Киселев был владельцем ювелирного предприятия. Во времена президентства Виктора Януковича против него было возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела о взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина. У Киселева были изъяты драгоценности якобы в рамках этого дела. Позже Киселев опознал некоторые из своих драгоценностей, которые были изъяты при обыске.

Однако спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что Киселев не имел никакого процессуального статуса по так называемому делу "бриллиантовых прокуроров".

Позже, 5 марта, руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убитый ювелир Киселев имеет отношение к так называемому делу "бриллиантовых прокуроров".

Он напомнил, что в свое время было возбуждено еще одно дело - о потере изъятых ценностей, и это дело расследовал тогда еще Департамент спецрасследований ГПУ. Но в мае 2018 года по решению генпрокурора это дело было передано в Национальное антикоррупционного бюро. Горбатюк предположил, что Киселев фигурировал в уголовном производстве об исчезновении ценностей в качестве потерпевшего.