В Харькове прошел марафон с рекордным числом участников (видео)

В Харькове состоялся VІ Харьковский Международный марафон.

В этом году марафон в Харькове собрал на всех дистанциях около 11 тыс. участников, а количество бегунов на марафонской дистанции по сравнению с прошлым годом выросло на 500 человек.

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В забегах приняли участие спортсмены из 18 стран - Германии, Кении, Словакии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Польши, Греции, США, Саудовской Аравии, Турции, передает dozor.kharkov.ua.

Любители бега и профессионалы бежали на дистанциях 42 км, 10 км, 4,2 км, 1,6 км, а также в эстафете 2x21,1 км.

Справка. Харьковский международный марафон проводится ежегодно. Он внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. Трасса, по которой проходит марафон, проложена по центральным улицам Харькова.