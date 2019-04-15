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Выходные в мае 2019: когда и сколько будут отдыхать украинцы (календарь)

09:28, 15 апреля 2019
Общество
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В мае в Украине будут дополнительные выходные / фото flickr.com/photos/dafnecholet

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Так, отдыхать мы будем в последний месяц весны еще и 1-го (среда), и 9-го (четверг) числа - День труда и День победы. Кроме того, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращен на 1 час.

Выходные в мае

Календарь на май 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в мае – 10 (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26)

1 мая - День труда, дополнительный выходной;

9 мая - День победы, дополнительный выходной.

Как сообщалось, в 2019 году у украинцев будет ряд "длинных" выходных. Смотрите календарь выходных и праздничных дней на УНИАН.

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Теги: #выходные#9 мая#День Победы#Первомай#выходные в Украине