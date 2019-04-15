"Голос країни-9": стали известны имена четырех финалистов (видео)

Кроме участников шоу, своими выступлениями зрителей полуфинала порадовали экс-участницы проекта "Голос страны" Кристина Соловий, Tayanna и аlyona аlyona.

В воскресенье, 14 апреля, на канале "1+1" состоялся второй прямой эфир проекта "Голос країни-9".

Во время полуфинала по два участника из команды Тины Кароль, Dan Balan, MONATIK и Потапа соревновались за возможность пройти в суперфинал проекта. По его правилам, по результатам зрительского голосования в финал вышли по одному участнику из каждой команды.

Так, по результатам полуфинала в суперфинал из команды Dan Balan прошла Оксана Муха, которая чувственно спела композицию "Квитки Цисык", "Два кольори". А также поразила своим исполнением в "огненном" номере с тренером.

Из команды Потапа за победу в финале поборется девочка с помидорного городка Карина Арсентьева, которая потрясла своим исполнением песни Уитни Хьюстон I have nothing и устроила праздник на сцене с тренером.

В команде MONATIK в следующий эфир попала Виктория Олейник, которая очаровала своим нежным исполнением песни Вячеслава Хурсенко "Соколята". Также, несмотря на недавнюю травму, участница зажгла с тренером во время исполнения песни Bruno Mars Uptown Funk.

У Тины Кароль в следующий раунд попал Андрей Хайат, который перепел хит своих конкурентов с нацотбора на "Евровидение-2019" группы KAZKA "Плакала". А также вместе с тренером Тиной Кароль, которая удивила кардинальной сменой образа, исполнив песню Рианны Diamonds.

Исполнитель вырвал победу благодаря решению зрителей у Дэвида Аксельрода, который исполнил легендарную песню своего тестя Николая Мозгового "Минає день".

Также стоит отметить, что своими выступлениями зрителей полуфинала порадовали экс-участницы проекта "Голос страны" Кристина Соловий и Tayanna, а также зачитала рэп на сцене шоу интернет-звезда аlyona аlyona.