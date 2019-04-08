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"Голос країни 9": стали известны участники полуфинала

15:45, 08 апреля 2019
Общество
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Стали известны имена полуфиналистов шоу / фото instagram.com/goloskrainy_official

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По условиям шоу, судьи должны были выбрать для полуфинала только два участника из своей команды. За одного голосуют зрители, второго оставляет сам звездный тренер.

В команде звездного тренера Тины Кароль в полуфинал прошли Андрей Хайат и Девид Аксерольд.

Потап будет бороться за победу в "Голосі країни" с Кариной Арсентьевой и Викторией Ягич.

Вместе с Монатиком в шоу продолжают участие Виктория Олейник и Андрей Карпов.

Дан Балан продолжает участие в шоу вместе с Оксаной Мухой и Рафи Хейтамом.

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Теги: #голос країни