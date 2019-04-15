Красная горка 2019: когда и как в Украине отмечается Антипасха

У восточных славян «Красная горка» издревле считалась также праздником наступления весны, который сопровождался народными гуляниями.

После Пасхи украинские православные отмечают «Красную горку», или «Фомино воскресенье» – день памяти явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.

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Этот день также называется в церковной традиции Антипасхой, и посвящяется «повторению Пасхи» – обновлению памяти о воскресении Христа. В церквях к этому празднику служат последнюю литургию по пасхальному чину.

Согласно Новому Завету, когда Христос явился апостолам, Фомы среди них не было. Услышав новость о его воскресении, Фома не поверил, что это правда. Вскоре он встретился с Иисусом лично, но у него оставались сомнения. И лишь когда Христос показал тому свои раны и позволил ощупать их, Фома уверовал.

У восточных славян «Красная горка» издревле считалась также праздником наступления весны, который сопровождался народными гуляниями. С ним также связана масса народных примет и брачных обрядов.

В некоторых регионах Украины в этот день также сложилась поминальная традиция – люди посещают кладбища и чтят умерших родственников.

Когда Красная горка в 2019 году

Фомино Воскресенье, или Красная горка, традиционно отмечается в первое воскресенье после Пасхи.

В нынешнем году православная Пасха выпадает на 28 апреля. Если верить наиболее распространенному представлению о празднике, Красная горка в 2019 году выпадает на 5 мая.

Православные украинцы, а также те, кто планируют свои выходные, также часто задают вопрос о том, сколько дней длится красная горка. Это связано с тем, что в некоторых регионах представления об этом празднике отличаются.

Так, красной горкой могут называть Юрьев День, или его канун. Изредка Красной Горкой называют всю весеннюю радоницкую неделю, или же только ее вторник. В результате Красной горкой иногда называют вторую неделю после Пасхи.

В таком случае следует уточнять, что первое воскресенье после пасхи – это Антипасха, или «Фомино воскресенье».

Красная горка – традиции и приметы

День Красной горки, как и многие другие церковные праздники, сочетает в себе христианские и дохристианские, языческие элементы. У наших предков с этим Днем был связан целый ряд примет и обычаев.

Красная горка считалась брачным праздником, ведь именно в первое воскресенье после Пасхи церковь начинала справлять обряды венчания. Считалось, что свадьба на Красную горку сулит молодым долгую и счастливую совместную жизнь.

В то же время, в селах устраивали народные шумные народные гуляния с игрищами, кострами и хороводами, где молодые юноши и девушки могли встретить свою пару.

На Красную горку женщины проводили обряд на хороший урожай и защиту родной деревни от невзгод – они до рассвета собирались на краю села, впрягались в плуг и делали вокруг деревни борозду. Незамужние девушки также гадали на суженого.

Кроме того, в этот день проводился обряд на счастье: люди скатывали с горки крашеные пасхальные яйца. Согласно повериям, если яйцо скатится ровно и не разобъется, его владельца ожидает счастье и удача.

Для красоты девушки и женщины с утра Красной горки шли умываться холодной водой из колодца или ручья.

Красная горка 2019 – свадьба

Хоть сегодня Красная горка отмечается вовсе не так активно, 5 мая все равно остается отличной датой свадьбы для всех, кто планирует бракосочетание в 2019 году.

В Украине на Красную горку и сегодня регистрируется немало свадебных церемоний. Некоторые из них стилизуют под народные обряды бракосочетания – гостей развлекают шумными хороводами и праздничными куличами.

Для верующих хорошим знаком будет венчание на Красную горку, сразу по завершению поста. Именно в фомино воскресенье церкви начинают проводить соответствующие обряды. Этот день традиционно вызывает ажиотаж среди молодых.

Что нельзя делать на Красную горку

Наши предки считали, что молодые на Красную горку не должны сидеть дома и игнорировать гуляния – это сулило им несчастливый год.

Не рекомендовалось умывать водой, которой окроплялись иконы, старшего человека — это могло накликать нищету.

На Красную горку нельзя было ни с кем ругаться, ведь участники ссоры, как считалось не смогли бы помириться до самой Троицы.