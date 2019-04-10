Из-за похолодания во Львове возобновляют отопительный сезон

Теплоснабжение будет восстановлено на несколько дней, пока не улучшится погода.

В связи с похолоданием завтра, 11 апреля, во Львове возобновят подачу тепла в дома.

Об этом во время совещания во Львовском городском совете заявил заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Сергей Бабак, передает zaxid.net.

Читайте такжеПогода испортится: синоптик предупредила о заморозках в Украине

Он отметил, что теплоснабжение будет восстановлено на несколько дней, пока не улучшится погода. Отопление в городе отключили 8 апреля в связи с потеплением.

Также отмечается, что подача отопления в бюджетные учреждения осуществляется на основании писем-обращений от руководителей учреждений.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие 5 дней во Львове температура воздуха будет колебаться в пределах 8-11 градусов по Цельсию днем и 4-6 градусов ночью. Также синоптики прогнозируют дожди и порывы ветра до 12 м/сек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине постепенно завершается отопительный сезон. Для отключения отопления среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла в течение трех суток подряд.