В Запорожской ОГА уволились руководители всех структурных подразделений

Об этом во вторник сообщили на официальном портале Запорожской облгосадминистрации.

«Глава облгосадминистрации Валентин Резниченко взялся за обновление областной власти. По его словам, именно сейчас это можно и необходимо делать. По предложению главы облгосадминистрации все руководители структурных подразделений ОГА уже написали заявления об увольнении», - говорится в сообщении.

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По данным управления, ближайшие две недели они будут работать в статусе исполняющих обязанности.

«На протяжении этого времени руководитель региона посмотрит на эффективность работы каждого и примет окончательное решение относительно целесообразности их пребывания в должностях. С каждым Резниченко намерен провести персональное собеседование. Если кандидатуры бывших руководителей не будут утверждены, на их место будут назначены новые специалисты», - сообщает портал ОГА.

Справка УНИАН, 21 февраля на официальном сайте президента Украины был обнародован указ о назначении Валентина Резниченко председателем Запорожской областной государственной администрации.