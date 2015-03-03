Дурицкая дала подписку о неразглашении, пообещав сотрудничать со следствием

Об этом заявил официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин, сообщает пресс-служба главного следственного управления.

"Помимо подписанных протоколов допросов она (Дурицкая) также дала подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Уезжая из России, Дурицкая выразила намерение и дальше сотрудничать со следствием и при необходимости являться к следователю для проведения следственных действий с ее участием", - сказал Маркин.

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Кроме этого, представитель СК РФ подчеркнул важность показаний свидетельницы.

"Она является не просто одним из ключевых свидетелей убийства Бориса Немцова, но и непосредственным очевидцем события, поэтому излишне разъяснять, насколько ее показания важны для раскрытия этого преступления", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

На момент убийства с политиком была гражданка Украины Анна Дурицкая.

Полиция допрашивала ее в качестве свидетеля.