Следствие назначило психиатрическую экспертизу 21 военнопленному моряку – адвокат

Сегодня с постановлениями о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы ознакомили Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового.

Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 21 украинского военнопленного моряка.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.

"В четверг состоялись следственные действия в отношении трёх военнопленных украинских моряков: Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового. Следствие ознакомило военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы", - сказано в сообщении.

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Полозов отметил, что защита заявила возражения назначению данной экспертизы, поскольку военнопленные находятся под защитой третьей Женевской конвенции, а проведение подобной экспертизы не предусмотрено конвенцией и нарушает права военнопленных, подвергая их унижающему достоинство военнопленных обращению.

"Учитывая, что следствие, несмотря на заявленные возражения, намерено провести данную экспертизу, защитой заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы для надлежащего оказания юридической помощи военнопленным", - добавил он.

По словам адвоката, на данный момент амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 военнопленного, а отношении еще трёх военнопленных моряков ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы состоятся на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.