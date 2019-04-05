Убивали пенсионерок: киевским "Бонни и Клайд" огласили приговор

Жертвами всех преступлений становились женщины в возрасте от 72 до 81 года.

Святошинский районный суд г. Киева огласил обвинительный приговор 36-летнему мужчине и 33-летней женщине за совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе двух умышленных убийств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, жертвами всех преступлений становились одинокие пожилые женщины в возрасте от 72 до 81 года.

Установлено, что двое из пострадавших искали работу через объявления в интернете. Согласно разработанному плану, злоумышленники представлялись женщинам супружеской парой и предлагали им работу няней для ребенка.

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«В дальнейшем под надуманным предлогом назначали встречу в безлюдной местности и грабили, при этом даже не пренебрегая попытками вырывания золотых коронок у пострадавших», - отметили в прокуратуре.

Кроме того, злоумышленники выбрали в качестве жертвы пожилую женщину среди лиц, сдающих в аренду комнаты на Железнодорожном вокзале Киева.

«Представляясь супругами, сняли у 81-летней пенсионерки комнату, после чего ночью совершили ее убийство и завладели имуществом, денежными средствами и ценностями».

Еще одной жертвой злоумышленников стала 78-летняя женщина, которую злоумышленники хладнокровно задушили с целью завладения ценностями и денежными средствами.

По результатам судебного разбирательства с учетом принципиальной позиции публичного обвинителя районный суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, п 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины и назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, а женщине - в виде 14 лет лишения свободы также с конфискацией.