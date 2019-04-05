ГПУ объявила подозрение адвокату Вышинского

Кроме того, 2 апреля о подозрении сообщили руководителю предприятия, задействованного в схеме. На причастность к преступлению также проверяют должностных лиц Фонда государственного имущества.

В пятницу, 5 апреля, Андрею Доманскому, который является адвокатом бывшего главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, Генеральная прокуратура объявила подозрение в незаконной приватизации здания в историческом центре Киева.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Следователями Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по незаконной приватизации нежилого дома коммунальной собственности на территории подержаного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", - отметила она.

Речь идет о доме по адресу улица Петра Сагайдачного, 25Д. По версии следствия, он в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно приватизировал коммунальную собственность Киева в пользу оффшорной компании и легализовал имущество, продав его резиденту Украины.

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Кроме того, 2 апреля о подозрении сообщили руководителю предприятия, задействованного в схеме. На причастность к преступлению также проверяют должностных лиц Фонда государственного имущества.

В то же время, адвокат Руслан Берещенко на странице в Facebook сообщил, что якобы "сообщение о подозрении адвокату в части обоснования обвинения не выдерживает никакой критики".

"В понедельник планируется рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении адвоката Андрея Доманского меры пресечения в виде залога", - утверждает адвокат.

Согласно с материалами судебного реестра, дело, в котором фигурирует Доманский, было открыто в 2013 году. Следствие отмечает, что в 2011 году дом на Петра Сагайдачного, 25Д, общей площадью 381,3 кв.м, внесли в перечень объектов, подлежащих приватизации.

В начале 2014 года здание продали на аукционе за 1 840 764 гривен. Хотя экспертиза решила, что настоящая стоимость составляла 3 353 152 гривен. При этом второй участник аукциона свою цену не предлагал, а накоплений для приобретения у него было.

Покупателем стала фирма "Аргамак", владельцем которой стала компания из Республики Сейшельские Острова.

Следствие утверждает, что директор "Аргамака" был подставным и совершал действия в интересах других людей.

Позже, в 2014 году, дом продали другой фирме – ООО "Рент Дым Компани". По данным "Судебного репортера", за этой компанией стоит Евгений Жучков, брат жены экс-заместителя прокурора Киева. Второй владелец – адвокат адвокатского объединения, которое возглавляет прокурор.

В начале 2019 года арестованное здание передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

В сети содержится есть о продаже приватизированного помещения. В 2015 году за него просили 10,3 млн гривен и, судя по объявлению, его тогда продали.