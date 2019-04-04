Порошенко появился на "Олимпийском" (фото)

Президент Украины Петр Порошенко посетил тренировку военных, готовящихся к участию в международных спортивных соревнованиях в паралимпийском стиле «Игры непокоренных».

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Как сообщила пресс-служба главы государства, президент поблагодарил спортсменов за силу и их волю к победе.

«Вся страна увидит, что происходит на стадионе «Олимпийский», какие украинские герои здесь тренируются, в какой они прекрасной спортивной форме», - отметил Порошенко.

Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко рассказал, что такие тренировки на «Олимпийском» военнослужащие проводят дважды в неделю.

«Здесь проходят наши тренировки, здесь проходит наша реабилитация на самом деле. Здесь мы занимаемся легкой атлетикой. Обычно до 20 человек участвуют в тренировке. И сейчас весна, поэтому много людей приобщается», - сказал Свириденко, отметив, что к тренировкам приобщаются не только бойцы, но и их семьи, поэтому это можно назвать настоящей сплачивающей реабилитацией.

Как сообщал УНИАН, международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле «Игры непокоренных» (Invictus Games) были основаны принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

С 20 по 27 октября 2018 года в Сиднее (Австралия) 15 украинских ветеранов и военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий на Донбассе, участвовали в соревнованиях «Игры непокоренных» и получили 22 медали различного достоинства.

В 2016 году национальная сборная завоевала на соревнованиях в Торонто (Канада) 14 медалей, 8 из которых - золотые.