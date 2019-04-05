Выходные в мае 2019: когда и сколько будем отдыхать (календарь)

В мае украинцев ждут дополнительные выходные - 1 и 9 мая.

В мае 2019 года у украинцев будут дополнительные выходные - 1 и 9 числа - по случаю Дня труда и Дня победы.

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Кроме традиционного отдыха в субботу и воскресенье, в Украине будут выходные на майские праздники — это среда, 1 мая, и четверг, 9-е число. Также в госучреждениях рабочий день 8 мая, в среду, будет сокращенным на 1 час.

Выходные в мае: когда

Календарь на май 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в мае – 10 (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26); 1 и 9 мая - дополнительные.

Как сообщал УНИАН, в Украине этой весной будет пять выходных подряд по случаю Пасхи (28 апреля) и Дня труда (1 мая) - с 27 апреля по 1 мая. 30 апреля (вторник) придется отработать в субботу, 11 мая.