Washington Post: На теле Украины проступают старые трещины, и это проблема

Кто бы не стал следующим президентом, ему снова придется искать способ, как объединить страну.

Большим результатом первого тура президентских выборов в Украине стал факт, что комедийный актер, который играл президента в сериале, получил первенство. Но более важным выводом должно было бы стать то, что в страну вернулись старые избирательные расколы, которые разделяют страну, как и российская аннексия Крыма или кремлевская война на Донбассе.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что после выхода Украины из состава СССР в 1991 году она впервые стала свободной за много веков. Большая часть украинской территории была под российским контролем со второй половины 18 века. А восточные и южные украинские регионы стали домом для многих российских мигрантов. С другой стороны, западная часть Украины, в которой не так много русских, была под контролем Польши и Австрии до начала 20-го века. Эти различные исторические условия оставили свой отпечаток на украинской политике.

Читайте такжеЗападные СМИ о выборах в Украине: Порошенко попытается усилить сомнения в Зеленском

С начала 21-го века этническое и региональное голосование стало важным фактором украинской политической жизни. Регионы с наивысшим количеством этнических русских и русскоязычными людьми чаще всего голосовали за партии и кандидатов, которые отдавали предпочтение тесным связям с Россией. Те же регионы, в которых доминируют этнические украинцы, голосуют за политические силы, выступающие за укрепление связи с Евросоюзом и вступление в НАТО.

Баланс между одними и другими был достаточно зыбкий, что привело к нестабильной политики. Когда пророссийский президент Виктор Янукович не захотел подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году из-за российского давления и вместо этого взял курс на экономические связи с Россией, проевропейские активисты в лояльном к ЕС Киеве начали протестовать на Майдане Независимости. Эти протесты, которые Янукович пытался подавить грубой силой, переросли в революцию, свергнувшую его режим. Россия ответила на это аннексией Крыма и организацией войны в Донецке и Луганске, где живет много этнических русских.

Но после всех этих событий старые закономерности резко изменились. Петр Порошенко на выборах в 2014 году одержал первенство в каждом регионе. Его результаты были лучшими на западе, где избиратели лояльны к ЕС, но и традиционно пророссийский восток тогда его тоже поддержал. Казалось, что старый раскол в Украине наконец-то отошел в прошлое. Но нынешние выборы, по мнению издания, показали, что это не так.

Читайте такжеAtlantic Council: Путин попытается испытать Зеленского на прочность, если он возглавит Украину

Владимир Зеленский получил первенство в первом туре. Он поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО. Однако, его поддержали в основном русскоязычные восток и юг страны. За исключением строго пророссийских регионов на Донбассе, которые голосовали за открыто пророссийских кандидатов, поддержка Зеленского сокращается, если двигаться на запад и север. Во Львове, где традиционно голосуют за проевропейских кандидатов, он получил наименьшую поддержку.

По мнению Washington Post, в этом нет ничего удивительного. Собственно, из всех лидеров гонки Зеленский кажется наиболее лояльным ко всему русскому. Он критиковал решение Порошенко запретить российские культурные программы и гастроли российских артистов после начала войны в 2014 году. Он сам как актер до 2018 года выступал только на русском языке. Издание напоминает, что Зеленский поддерживал армию Украины и жертвовал деньги на ее нужды. Но при этом он сказал, что будет вести переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны на Донбассе и признал, что Крым останется под оккупацией, пока действующий российский президент будет у власти. Все эти тезисы не нравятся украинским националистам.

Читайте такжеGlobe and Mail: Крым стал замороженной жертв новой Холодной войны

Порошенко уже подал сигнал о том, что он собирается выставить Зеленского во втором туре как кандидата «с российским флагом». И это в определенной степени может сработать. Но даже если Зеленский победит, он встанет перед непростой задачей. Его русскоязычные избиратели захотят мира с Россией, а украиноязычные будут против территориальных уступок, которые кажутся теперь единственным способом помириться с агрессивным соседом. Оппоненты нового президента будут требовать вступление Украины в ЕС, но Путин против этого курса. Российскому автократу также не понравится перспектива вступления Украины в НАТО. Зеленский предстанет перед заданием, которое будет очень тяжелым даже для наиболее талантливого политика в мире.

«На западе хотят верить в то, что Украина отказалась от старых способов и теперь объединилась в своем желании избавиться от российской хватки. Но первый тур выборов указывает, что, вероятно, это не так. И российско-украинские взгляды на украинский национализм до сих пор сильно отличаются от тех, которые доминируют на севере и западе страны. Кто бы не победил на выборах, ему придется столкнуться с чрезвычайно трудной задачей объединить давно разделенную страну», - пишет издание.