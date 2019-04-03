САП обвинила НАБУ в саботаже дел относительно хищений в оборонке

Холодницкий обращается в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины с требованием принять меры реагирования на выявленные факты.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют о неединичных фактах нарушений требований закона работниками Национального антикоррупционного бюро Украины при расследовании уголовных производств в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе САП.

В САП заявили, что проведение операции Объединенных сил на востоке страны выводит на первый и главный план вопросы вооружения и боеспособности украинской армии, и расследование уголовных производств в военной сфере является приоритетным для антикоррупционных органов Украины.

"Однако в ходе процессуального руководства досудебным расследованием САП установлены факты нарушений требований закона работниками НАБУ при расследовании таких уголовных производств", - говорится в сообщении.

По данным САП, 2 марта 2016 года детективы НАБУ внесли в ЕРДР сведения о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, по факту фиктивной поставки на Харьковский бронетанковый завод рядом предприятий, среди которых ООО "Оптимумспецдеталь", запчастей и комплектующих - всего на 56 млн грн. "Сначала следствие двигалось очень активно, но начиная с сентября 2016 года существенно замедлилось", - считают в САП.

"Несмотря на многочисленные указания прокуроров САП и проведенные совещания, позиция НАБУ осталась неизменной - дело не имеет перспективы и не будет доведено до суда, поскольку невозможно документально подтвердить постановку и снятие с учета на Харьковском бронетанковом заводе соответствующих комплектующих (лазерных прицелов), которые затем фигурантами дела были поставлены на тот же завод во второй раз", - говорится в сообщении.

Как отметили в САП, в то время в рамках производства силами одного детектива одновременно расследовалось несколько эпизодов, в том числе о поставке двигателей на Львовский бронетанковый завод, который затем успешно был доведен до суда. С июня 2017 года в связи с увольнением детектива дело "вообще осталась без надлежащего расследования".

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"В октябре 2017 года детектив в указанном производстве получил новые указания прокуроров со сроком исполнения 2 месяца. Однако эти указания, в нарушение требований ст 2, 36 УПК Украины, выполняются до сих пор", - отметили в САП.

В прокуратуре заявили, что во время заслушиваний состояния досудебного расследования указанного уголовного производства и других производств в сфере оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны процессуальным руководителям САП не предоставлялась информация о переписке НАБУ с ГК "Укроборонпром" по вопросам, которые сейчас являются предметом общеизвестного журналистского расследования. Этих документов или их копий также не было в материалах уголовных производств при их изучении прокурорами САП, отметили прокуратуре.

Также в САП заявили об "отсутствии активной позиции" по расследованию производств военной тематики и по другим уголовным процессам. В частности, по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц Минобороны и руководства ГП "Шепетовский ремонтный завод" при закупке 18 единиц 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2 С1 "Гвоздика" (ч. 2 ст. 364 УК).

"Досудебное расследование в производстве осуществляется почти 3 года. Прокурорами дважды давались письменные указания о проведении следственных (розыскных) и других процессуальных действий в уголовном производстве. И, несмотря на их неполное выполнение, детективами дважды принимались решения о закрытии уголовного производства", - сообщили в САП.

Также прокуроры напомнили о производстве по факту завладения должностными лицами дочернего предприятия ГК "Укрспецэкспорт" - Государственная расчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма "Укринмаш" и двух предприятий - нерезидентов денежными средствами в размере более 6 млн грн КП "Шосткинский казенный завод "Импульс" при реализации военной продукции (ч. 5 ст. 191 УК).

"Несмотря на то, что досудебное расследование длится почти год, не проведены все необходимые и возможные следственные действия, в результате ненадлежащего перевода запроса о международной правовой помощи до сих пор не получены ответы от международных партнеров. И это при том, что состояние досудебного расследования неоднократно заслушивалось на оперативных совещаниях, на которых указывалось на необходимость активизации расследования", - заявили в антикоррупционной прокуратуре.

Речь идет также о производстве по факту растраты более 58 млн грн государственных средств при закупке топлива Минобороны в ООО "Трейд Коммодити" (ч. 5 ст. 191 УК), из которого в отдельное производство выделен эпизод в отношении однго из фигурантов дела. "Это производство приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК Украины в связи с розыском подозреваемого. Однако соответствующие меры, предусмотренные ст. 281 УПК Украины, ст 6-8 закона "Об оперативно-розыскной деятельности" детективом не организованы и не проведены, что создает условия для избежания уголовной ответственности лицом, подозреваемым в совершении особо тяжкого коррупционного преступления", - пояснили в САП.

Кроме того, в прокуратуре сообщили о производстве по факту растраты имущества КП "Киевский бронетанковый завод", совершенной должностными лицами этого предприятия путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК).

"Товароведческая экспертиза экспертами КНИИСЭ длится с 27.12.2017 года по настоящее время, и руководство подразделения НАБУ ни разу не инициировало перед экспертами вопрос об ускорении проведения соответствующих экспертиз", - сетуют в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Речь идет также о производстве по факту растраты, совершенной путем злоупотребления должностными лицами ГП "Житомирский бронетанковый завод" служебным положением в отношении государственного имущества мобилизационного резерва - 20 двигателей УТД-20 стоимостью 6 млн 888 тыс. 800 грн (ч. 5 ст. 191 УК). НАБУ до сих пор не проведен осмотр бронетехники, на которую, возможно, устанавливались указанные двигатели, подчеркнули в САП.

Также речь идет о производстве по факту растраты 382 тыс. грн государственных средств должностными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" путем завышения расходов на капитальный ремонт двигателей марки 5Д20-240 (ч. 5 ст. 191 УК)." Детективы НАБУ не провели ряд следственных действий, в частности временный доступ к документации по этому вопросу и допрос вероятно причастных лиц. Кроме того, следствием не установлены детальные обстоятельства завладения имуществом ГП "Киевский бронетанковый завод" при поставке запчастей. За более чем год расследования вопрос о назначения соответствующих судебных экспертиз для оценки стоимости продукции и определения размера убытков остается нерешенным ", - говорится в сообщении.

В САП также заявили, что указанное уголовное производство в нарушение требований ст.ст. 36, 40, 214 УПК, длительное время вообще не принималось к производству детективами НАБУ и возвращалось в военную прокуратуру.

"Такая позиция НАБУ при расследовании преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса стала возможной в результате системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования. Именно поэтому руководитель САП Назар Холодницкий обращается в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины с требованием принять соответствующие меры реагирования на выявленные факты нарушений законов детективами Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении и отмечается, что соответствующее письмо направлено в адрес Совета общественного контроля НАБУ.