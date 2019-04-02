Убийство майора в центре Киева: суд выпустил подозреваемого из-под стражи

В столичной прокуратуре с таким решением суда не согласны и готовят апелляцию.

Печерский суд Киева выпустил из-под стражи боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на прокуратуру Киева.

Отмечается, что Печерский суд Киева рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей (срок истекает 2 апреля –ред.), однако в положительном решении отказал.

"Суд огласил лишь результативную часть; в удовлетворении ходатайства отказал и избрал ему домашний арест с 23.00 до 6.00 с обязанностями. Полный текст постановления будет оглашен 5 апреля", - отметила пресс-секретарь прокуратуры.

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В столичной прокуратуре с таким решением суда не согласны и готовят апелляцию.

Как сообщал УНИАН, 2 января в центре Киева, на улице Саперное поле на Печерске, возникла ссора между двумя мужчинами, в ходе которой один из участников ударил другого в челюсть. От полученной травмы пострадавший, 26-летний сотрудник УДО, умер на месте.

Мужчина, которого подозревали в совершении преступления, с места происшествия скрылся и лишь вечером 3 января вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. Им оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу.

Его задержали и объявили подозрение по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса. За содеянное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.