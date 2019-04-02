Сбежавшая в Россию украинская певица впервые станет бабушкой

Единственный сын Таисии Повалий Денис ожидает пополнения в семье.

Единственный сын украинской певицы Таисии Повалий Денис ожидает пополнения в семье.

Об этом сообщает "СтарХит".

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«Очень рада за Дениса и Свету, — рассказала Повалий. — Не раз говорили с сыном на эту тему. Теперь с нетерпением жду появления на свет внука или внучки. Уверена, из меня получится отличная бабушка. Если понадобится моя помощь, долго просить не придется. И понянчить, и погулять, и уложить, и поиграть — все могу. И, конечно же, буду баловать малыша».

Пол ребенка пара пока не узнавала — срок у девушки еще небольшой. Сейчас семейство занимается обустройством детской комнаты в доме, выбирает кроватки, шкафчики, пеленальные столики... К осени все должно быть в полной готовности.

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