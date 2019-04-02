В Харькове в день выборов президента мужчина в течение 20 минут восемь раз вызвал полицию

При каждом звонке правоохранителям харьковчанин называл новый адрес вызова. Полицейские решили привлечь мужчину к административной ответственности.

В Харькове в день выборов президента Украины, 31 марта, мужчина в течение 20 минут восемь раз вызвал полицию.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. «Вечером 31 марта в Индустриальный отдел полиции поступил телефонный звонок от гражданина, который заявил, что на него напали, и попросил о помощи. Мужчина также указал адрес своего проживания. На вызов сразу была направлена следственно-оперативная группа, однако во время следования полицейские получили еще один звонок от этого же гражданина, который заявил, что ждет полицию в другой части района. Таким образом в течение 20 минут мужчина сделал несколько вызовов полиции, и каждый раз называл новый адрес», - говорится в сообщении.

Во время последнего звонка он заявил, что долго ждет помощи и пригрозил заминировать административное здание Индустриального отдела полиции.

Для проверки этой информации на место происшествия выезжали специальные службы. Эксперты-взрывотехники осмотрели 5000 кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 8 полицейских. Никаких взрывчатых веществ они не обнаружили.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности").

Во время работы по установлению всех обстоятельств происшествия принято решение о закрытии данного уголовного производства с выделением материалов для проведения проверки наличия в действиях указанного лица признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 183 Кодекса Украины ("заведомо ложный вызов специальных служб") об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.