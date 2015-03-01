Во въезде в Украину по новым правилам уже отказали 7 россиянам
Сегодня вступило в действие, принятое Правительством Украины 30 января этого года Постановление № 23, которое остановило действие отдельных положений Соглашения между Правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан.
Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается в сообщении, всего в пунктах пропуска на государственной границе, несмотря на изменения пересечения границы в Украину для граждан России, обстановка спокойная, конфликтных ситуаций не возникало. Граждане России своевременно среагировали на изменения украинского законодательства и приняли меры.
Так, по состоянию на 15.00, подчеркивается в сообщении, во время проверки документов в пунктах пропуска на въезд в Украину сотрудники Госпогранслужбы обнаружили лишь 7 человек, которые направлялись в нашу страну по внутренним паспортам граждан России.
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Пять таких граждан России были обнаружены пограничниками Харьковского отряда, один - в аэропорту Одессы и еще одного - на участке ответственности Черниговского пограничного отряда. Всем им было отказано во въезде в Украину.
Госпогранслужба еще раз напоминает, что с 1 марта граждане Российской Федерации имеют право пересекать границу в Украину только при наличии паспорта для поездок за границу, а дети до 14 лет должны быть вписаны в загранпаспорт родителей или следовать за своим загранпаспортом.
При этом, те граждане России, которые до 1 марта въехали в Украину по внутренним паспортам, а дети - по свидетельству о рождении, смогут находиться в Украине до 90 суток и беспрепятственно вернуться в Россию, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 30 января этого года Правительством принято постановление №23, которым остановлено действие отдельных положений Соглашения между Правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан.
С 1 марта граждане Российской Федерации будут въезжать в Украину по загранпаспортам, а дети в возрасте до 14 лет должны быть вписаны в загранпаспорт родителей или следовать по своему загранпаспорту.
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При этом те граждане России, которые до 1 марта въехали в Украину по внутренним паспортам, а дети – за свидетельству о рождении, смогут находиться в Украине до 90 суток и беспрепятственно вернуться в Россию.
Гражданам России, которые с 1 марта во время въезда в Украину, будут предъявлять внутренние паспорта или свидетельства о рождении будет отказано во въезде в Украину.
Госпогранслужба еще раз обращается к гражданам Украины, которые имеют родственников или знакомых в РФ, чтобы они проинформировали их об указанных изменениях и учли эту информацию при планировании визитов в Украину.