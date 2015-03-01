Свидетельницу убийства Немцова не отпускают в Украину - СМИ

Адвокат свидетельницы по делу об убийстве политика Бориса Немцова Анны Дурицкой заявил РИА Новости, что она отказывается от программы защиты свидетелей и хотела бы вернуться домой в Украину.

Немцов, в прошлом занимавший ряд высоких постов в правительстве РФ, а затем перешедший в оппозицию, в ночь на субботу был застрелен в центре Москвы. Следствие рассматривает несколько версий преступления, включая заказное убийство.

Дурицкая была с Немцовым в момент убийства.

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"Она добровольно участвует во всех следственных действиях", — сказал ее адвокат Вадим Прохоров, уточнив, что следственные действия, для которых необходимо присутствие его подзащитной, уже заканчиваются. "Сейчас будет проведен осмотр телефонов, который не займет много времени", — отметил Прохоров.

По его словам, все передвижения свидетельницы проходят под охраной сотрудников полиции, она не может вернуться в Украину. "Мы считаем это нарушением ее прав. И в ближайшее время, если ситуация не изменится, обратимся в Генеральную прокуратуру, к уполномоченному по правам человека и в суд", — сказал Прохоров.

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Адвокат заявил, что процессуально отказ отпускать свидетельницу никак не оформлен. "Она категорически отказывается от программы защиты свидетелей, а против ее воли охранять невозможно", — пояснил адвокат.