Суд арестовал водителя, который сбил нацгвардейцев в Одессе

Подозреваемого взяли под стражу на срок 60 дней без возможности внесения залога.

Киевский районный суд Одессы арестовал водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Одессе, что привело к гибели военнослужащего Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, водитель автомобиля Opel с европейской регистрацией, двигаясь по проспекту Добровольского, грубо нарушил правила дорожного движения.

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Так, подозреваемый, осуществляя движение на запрещающий сигнал светофора (желтый), совершил столкновение с двумя автомобилями. От удара его транспортное средство отбросило на тротуар, где в это время находились люди. В результате ДТП погиб военнослужащий. Еще двое нацгвардейцев и трое пассажиров автомобиля «OPEL» получили тяжелые травмы.

«Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек госпитализированы. В частности, на пересечении улицы Кишиневской и проспекта Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega и Mercedes. На месте погиб один военнослужащий, пять человек - двое нацгвардейцев и трое гражданских - травмированы. Также в полиции заявили о задержании водителя-нарушителя.