Савченко страдает от болей в желудке и не говорила о сухом голодании - сестра летчицы
Савченко оставит в своем рационе по крайней мере воду и чай.
Такую информацию сообщила сестра пленной летчицы Вера, вернувшаяся из Москвы, где встречалась с Надеждой, передает ТСН.
Вера говорит, что увидеться с сестрой позволило личное содействие пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Встреча была короткой и проходила через стекло.
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Вере запретили разговаривать на украинском и передавать сестре книги.
"Сейчас огромные проблемы со здоровьем. Самые последние - это боль в желудке постоянно. Она пьет чай-воду. И чтобы унять эту боль она выпила какой-то коктейль на химии. О сухом голодании она мне не говорила", - рассказала Вера Савченко о состоянии сестры.
Ранее УНИАН сообщал, что адвокат Надежды Савченко Илья Новиков заявил о ее намерениях объявить сухую голодовку.