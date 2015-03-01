Савченко страдает от болей в желудке и не говорила о сухом голодании - сестра летчицы

07:03, 01 марта 2015
Общество
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Савченко оставит в своем рационе по крайней мере воду и чай.

Скриншот видео ТСН

Такую информацию сообщила сестра пленной летчицы Вера, вернувшаяся из Москвы, где встречалась с Надеждой, передает ТСН.

Вера говорит, что увидеться с сестрой позволило личное содействие пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Встреча была короткой и проходила через стекло.

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Вере запретили разговаривать на украинском и передавать сестре книги.

"Сейчас огромные проблемы со здоровьем. Самые последние - это боль в желудке постоянно. Она пьет чай-воду. И чтобы унять эту боль она выпила какой-то коктейль на химии. О сухом голодании она мне не говорила", - рассказала Вера Савченко о состоянии сестры. 

Ранее УНИАН сообщал, что адвокат Надежды Савченко Илья Новиков заявил о ее намерениях объявить сухую голодовку.

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