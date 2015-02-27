Савченко намерена объявить сухую голодовку

Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков в пятницу, 27 февраля, рассказал Дождю о текущем физическом состоянии заключенной и о ее намерении объявить сухую голодовку.

«Надежда действительно обдумывает возможность перехода на сухую голодовку, если она придет к выводу, что ее обращения врачи не слышат. А пока что мы видим, что на все наши предложения и шаги мы только слышим очень высокомерно от Следственного комитета, что им виднее и они разберутся. Мы, конечно, будем толкать их под руку», — рассказал Новиков.

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Адвокат видел Савченко накануне, 26 февраля, и отметил ее «переменчивое состояние». По его словам, у Савченко сильно болел желудок. На заседании суда 25 февраля было заметно, что ей было трудно сидеть.

«У нее, по словам немецких врачей, уже явно наметились проблемы с желчным пузырем. И в ближайшие дни могут начаться проблемы с почками», — добавил Новиков.

Ранее немецкие врачи обследовали Савченко в камере. Из их заключения следует, что ей не стоит слишком оптимистично оценивать состояние своего здоровья.

В больнице адвокатов Савченко и ее саму заверили, что не будут кормить ее насильно.