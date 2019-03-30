Спецназ СБУ начал патрулировать улицы, вокзалы и аэропорты

Служба безопасности также задействовала для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию.

Бойцы спецподразделения Центра спецопераций "А" СБУ в связи с выборами президента начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.

Читайте такжеВ СБУ утверждают, что спецслужбы РФ готовили теракт в метро Харькова накануне выборов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак отметил, что Служба безопасности также задействовала для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию.

Он добавил, что СБУ прилагает все усилия, чтобы президентские выборы в Украине прошли цивилизованно и спокойно.

Как сообщал УНИАН, с 25 марта все ведомства системы МВД в связи с выборами президента переведены на усиленный режим работы.

31 марта к обеспечению общественного порядка в Украине будут привлечены более 135 тысяч правоохранителей органов системы МВД.