Спецназ СБУ начал патрулировать улицы, вокзалы и аэропорты
Бойцы спецподразделения Центра спецопераций "А" СБУ в связи с выборами президента начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.
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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Глава спецслужбы Василий Грицак отметил, что Служба безопасности также задействовала для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию.
Он добавил, что СБУ прилагает все усилия, чтобы президентские выборы в Украине прошли цивилизованно и спокойно.
Как сообщал УНИАН, с 25 марта все ведомства системы МВД в связи с выборами президента переведены на усиленный режим работы.
31 марта к обеспечению общественного порядка в Украине будут привлечены более 135 тысяч правоохранителей органов системы МВД.