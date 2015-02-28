Чечетова похоронят в понедельник

Тело Чечетова отвезли в морг. Поддержать жену погибшего политика постоянно приезжают родственники. Об этом передает с места события корреспондент ТСН.

Соседи Чечетова пересказали слова его жены, что он сказал ей перед смертью, что пойдет поработать в своем рабочем кабинете. Через некоторое время она зашла в комнату. Там горел свет, но мужа не было - он выбросился с 17-го этажа. Оставил предсмертную записку. Стало известно, что похороны пройдут в понедельник, 2 марта. На место возле дома вблизи автобусной остановки кто-то уже принес цветы.

Тем временем правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство. Так пока квалифицировали дело, чтобы разобраться, действительно ли это было самоубийство. В эту минуту правоохранители уже провели следственные действия на месте трагедии.