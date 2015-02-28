Геращенко сообщил, что написал Чечетов в предсмертной записке

Михаил Чечетов сегодня ночью действительно выбросился из окна собственной квартиры с 17 этажа, написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Это произошло около 1 часа ночи, сообщил он.

"Жена Михаила Чечетова оставалась на первом этаже квартиры, проснулась в 1:30 ночи и не обнаружила рядом мужа, обошла всю квартиру и увидела на втором этаже квартиры открытое окно и тапочки мужа. Судя по опросу жены и других лиц видевших его накануне, он находился в глубокой депрессии, после начала криминального производства по подозрению его в злоупотреблении служебным положением во время "ручного" голосования 16 января 2014 года", - сообщил Геращенко.

Кроме того, напомнил он, Генеральная прокуратура заявляла о подготовке к выдвижению и других обвинений против Чечетова.

Геращенко сообщил, что Чечетов оставил после себя предсмертную записку примерно такого содержания: "Нет никаких моральных сил больше жить. Я ухожу. Думаю так будет лучше для всех. Спасибо всем за поддержку."

Как отметил нардеп, по факту смерти Чечетова возбуждено криминальное производство по статье 115 Уголовного Кодекса - умышленное убийство, как делается всегда в таких случаях, для того чтоб проверить все возможные версии.

Читайте такжеЗа освобождение Чечетова заплатили почти 5 млн гривень"Судя по показаниям жены Михаила Чечетова, сомнений в том, что это было самоубийство, у меня нет. Есть только момент о том, не довели ли ли его до самоубийства угрозами при встрече или по телефону лица, против которых он мог дать свидетельские показания. Это также будет детально проверяться следствием", - считает Геращенко.