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В Минобороны тестируют новую форму для ВСУ (фото)

14:19, 29 марта 2019
Общество
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Минобороны получило образцы новой формы для ВСУ / фото facebook.com/yuri.biriukov

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

фото facebook.com/yuri.biriukov

"Ну вот дождевик, куртка и штаны. Ну вот зимняя форма, двухкомпонентная куртка и такие же штаны. И расцветка - наша, пиксель", - говорится в сообщении.

Сейчас тестовые образцы проходят проверку, их отправили на экспериментальную носку десантникам. По словам Бирюкова, закупку новой формы пока ещё не утвердили.

фото facebook.com/yuri.biriukov

"Да, это пока тестовые образцы. Да, это пока первые пробы и прикидки. Цена пока "кусается", а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки", - написал советник министра.

фото facebook.com/yuri.biriukov

Как сообщал УНИАН, с мая прошлого года морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ начали носить береты цвета морской волны.

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Теги: #Минобороны#форма#ВСУ