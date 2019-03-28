В Житомире будут судить двух участников АТО, которые отравили и утопили мужчину

Привязав к шее камень, мужчины выбросили в водоем 34-летнего жителя Хмельницкой области.

В Житомире будут судить двух участников АТО, подозреваемых в убийстве хмельничанина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, материалы дела переданы в суд.

Читайте такжеВ Житомире мошенник потребовал у женщины 30 тысяч гривень на "помощь" ее сыну

По данным следствия, осенью прошлого года под надуманным предлогом поездки в Житомир сообщники остановили на выезде из Николаева автомобиль под управлением 34-летнего жителя Хмельницкой области, который возвращался домой из Бердянска на приобретенном автомобиле ”БМВ” иностранной регистрации.

”Во время очередной остановки пассажиры угостили водителя кофе, добавив психотропных лекарств, из-за чего мужчина заснул. Тогда грабители связали водителя и привезли его на окраину Коростышева на Житомирщине, где, привязав к шее камень, выбросили в водоем в урочище ”Каньон” и завладели автомобилем”, - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемым, ранее судимым, грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2018 года в водоеме Коростышевского района нашли тело жителя Хмельницкой области со следами насильственной смерти. Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией - ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.