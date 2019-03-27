В Житомире мошенник потребовал у женщины 30 тысяч гривень на "помощь" ее сыну

Злоумышленника задержали в момент передачи средств.

В Житомире вчера правоохранители задержали мошенника, который вымогал у женщины 30 тысяч гривень на «помощь» ее сыну, который якобы попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Житомира, 26 марта по спецлинии «102» поступило обращение о возможном мошенничестве.

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Когда патрульные прибыли на вызов, женщина сообщила, что к ней позвонил неизвестный и рассказал, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие.

При этом мужчина требовал 30 тысяч гривень якобы для помощи сыну. Он же и указал женщине место, где должна была состояться встреча для передачи средств. Однако в момент передачи мошеннику конверта, где якобы находились деньги, патрульные полицейские и задержали злоумышленника.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и передали мошенника правоохранителям. Сейчас решается вопрос относительно открытия в отношении злоумышленника уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.