Количество задержанных в оккупированном Крыму выросло до 20

Российские силовики утверждают, что задержанные являются организаторами и рядовыми участниками запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

В Федеральной службе безопасности РФ заявили о задержании во временно оккупированном Крыму 20 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ФСБ утверждают, что задержанные являются организаторами и рядовыми участниками запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

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Кроме того, сообщается, что российские силовики во время обысков изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, а также средства связи и электронные носители информации.

Напомним, ранее активисты «Крымской солидарности» сообщали о том, что литературу, которую сотрудники ФСБ изымали во время обысков, в дома крымских татар подбросили.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, с утра в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, многих задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».