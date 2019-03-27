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Количество задержанных в оккупированном Крыму выросло до 20

15:46, 27 марта 2019
Общество
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После обысков в домах крымских татар ФСБ задержала в Крыму 20 человек / фото Фейсбук Антон Наумлюк

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ФСБ утверждают, что задержанные являются организаторами и рядовыми участниками запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

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Кроме того, сообщается, что российские силовики во время обысков изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, а также средства связи и электронные носители информации.

Напомним, ранее активисты «Крымской солидарности» сообщали о том, что литературу, которую сотрудники ФСБ изымали во время обысков, в дома крымских татар подбросили.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, с утра в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, многих задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

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Теги: #крымские татары#ФСБ РФ#обыски в Крыму