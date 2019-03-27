Умерла заслуженная артистка Украины
14:46, 27 марта 2019Общество
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Зинаида Цесаренко служила в театре имени Франко.
Заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко умерла 27 марта / фото: Валентин Ландар
В среду, 27 марта, умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко.
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Об этом сообщили в театре им. Франко, где она служила.
«Коллектив театра с глубоким прискорбием извещает о переходе в другие миры талантливой Актрисы, невероятной Женщины, чуткого, доброжелательного Человека, корифея театра, заслуженной артистки Украины Цесаренко Зинаиды Васильевны», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, суд отменил запреты звезде "Сватов" на въезд в Украину и показ фильмов с его участием.
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