Зинаида Цесаренко служила в театре имени Франко.

В среду, 27 марта, умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко.

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Об этом сообщили в театре им. Франко, где она служила.

«Коллектив театра с глубоким прискорбием извещает о переходе в другие миры талантливой Актрисы, невероятной Женщины, чуткого, доброжелательного Человека, корифея театра, заслуженной артистки Украины Цесаренко Зинаиды Васильевны», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, суд отменил запреты звезде "Сватов" на въезд в Украину и показ фильмов с его участием.