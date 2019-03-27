Командующий ООС рассказал о настроениях населения на Донбассе

Он отметил, что категория граждан, которые на самом деле пострадали от влияния российской пропаганды — категория сложная и «за этих людей мы должны бороться».

Настроения на Донбассе разные, но много украинцев, проживающих в населенных пунктах, приближенных к первой линии обороны, поддерживают военных как своих настоящих защитников.

Об этом в интервью «Голосу Украины» заявил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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«Настроения, как и везде, разные. Много граждан Украины, которые проживают в населенных пунктах, приближенных к первой линии обороны, поддерживают военных как своих настоящих защитников, а также представителей военно-гражданских администраций как единые полномочные органы местного самоуправления. Впрочем, конечно, это — регион непростой, на сознание жителей которого десятилетиями осуществлялсяось мощное информационное воздействие со стороны российской пропагандистской машины, которая, в свою очередь, делала все, чтобы настроить украинцев против Украины, не гнушаясь при этом ничем», – рассказал Наєв.

Он отметил, что категория граждан, которые на самом деле пострадали от влияния российской пропаганды — категория сложная и «за этих людей мы должны бороться». Командующий ООС считает, что необходимо устранить из эфира российский контент и усилить украинский.