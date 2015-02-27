Подозреваемому в убийстве мэра Кременчуга снова продлили арест на 2 месяца

Мельника подозревают в убийстве судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Александра Лободенка.

Как передает корреспондент УНИАН, 26 февраля в Кобеляцком районном суде началось слушание дела об убийстве мэра Кременчуга Бабаева и судьи Автозаводского райсуда Лободенка. Присутствующая на заседании коллегия судей запретила видеосъемку. Суд решил, что помещение, в котором слушается дело, маловато, чтобы в нем размещались еще и видеооператоры, а также просили не проводить съемку родные и близкие Бабаева.

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В течение дня адвокаты Мельника подали несколько апелляций: об отводе обвинителя - первого заместителя прокурора Полтавской области Юрия Кравченко, об отводе коллегии судей и другие. Суд отклонил эти ходатайства.

Представитель обвинения считает действия адвокатов затягиванием процесса, поскольку 27 февраля в 7 утра срок содержания Мельника под стражей заканчивался.

Поэтому около полуночи 27 февраля суд продлил арест Мельника еще на два месяца. После этого в заседании был объявлен перерыв.

Кроме Мельника, на скамье подсудимых по делу об убийстве Бабаева был подозреваемый в организации убийства Александр Крыжановский и двое исполнителей убийства. Срок содержания их под стражей истекает в полночь в ночь с 27 на 28 февраля. Прокуратура подала ходатайство о продлении срока содержания подсудимых под арестом.

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27 февраля, в 11.00 суд рассмотрит вопрос о продлении срока пребывания под стражей исполнителей убийства и организатора Крыжановского.

Как сообщал УНИАН, в Кременчуге вечером 11 февраля 2014 года неизвестный несколько раз выстрелил в судью Автозаводского райсуда Лободенка, когда тот возвращался домой с работы. Пострадавший умер в больнице в ту же ночь. Основная версия следствия - совершение убийства в связи с профессиональной деятельностью пострадавшего.

26 июля 2014 года около 10.00 недалеко от собственного дома застрелили мэра Кременчуга Бабаева.

По подозрению в причастности к убийству мэра был задержан Александра Крыжановского, директора местной телекомпании «Визит» Мельника и двух исполнителей убийства.

Известно, что судья Лободенко выносил определение о наложении ареста на часть имущества семьи Мельника и не рассмотрел дело до конца, поскольку был убит.

Ранее срок ареста Мельника на очередные 2 месяца продолжали Октябрьский райсуд Полтавы и Полтавский областной апелляционный суд.