В Киеве ограничат движение транспорта возле двух станций метро

Движение транспорта ограничат возле станций метро "Черниговская" и "Дарница".

В Киеве ночью 27 марта ограничат движение транспорта возле станций метро "Черниговская" и "Дарница".

Об этом сообщил департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

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"27 марта с 01:00 до 1:20 будет перекрыто движение автомобильного транспорта по путепроводу на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линии метро около станции "Дарница", - говорится в сообщении.

Перекрытие будет осуществлено в связи с необходимостью проведения после ДТП дополнительного обследования пролетного строения путепровода.

Также 27 марта с 00:00 до 03:00 частично ограничат движение автомобилей по Броварскому проспекту в направлении станции метро Черниговская.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство ветки метро на жилой массив Троещина при наличии финансирования продлится 4-5 лет.