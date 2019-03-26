На 22% больше: в Харькове утвердили новые тарифы на тепло и горячую воду

Харьковчане могут начать платить на 22% больше за воду уже с мая, за отопление с октября.

В "ХТС" предлагают поднять тариф для населения в среднем на 22 % уже с 1 мая. На заседания общественных слушаний по этому вопросу арегистрировались 89 человек.

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Как сообщает Kharkiv Today, заседания вел генеральный директор "Теплосетей" Сергей Андреев. Он сообщил о необходимости корректировки нескольких составляющих тарифа на тепло и горячую воду. По его словам, замечания харьковчан, которые поступили на сайт предприятия, имеют отношение к деятельности предприятия, а не к тарифообразованию на отпуск тепловой энергии, поэтому ответы были подготовлены, но принять претензии при рассмотрении нового тарифа нельзя.

Далее представитель "Теплосетей" рассказала о причинах повышения, на котором настаивает КП. "Потери составили 45 млн грн в связи с разными сроками введения стоимости газа. Эти убытки предприятия не компенсировали при корректировке тарифов с 1 января. То есть с 1 мая мы должны включить эту сумму в тариф для населения", - сообщила заместитель гендиректора по экономическим вопросам Марина Магомедова.

После объявления перерыва началось второе слушание, слово взял Сергей Андреев. Он рассказал и о том, сколько харьковчане ежемесячно платят за тепло и горячую воду, и о том, что долги закладываются также в новый тариф.

"Увеличение тарифов происходит по нескольким причинам. Хочу сразу подчеркнуть: эти причины не зависят от предприятия. Первое - это действующее постановление от прошлого года, по которому идет поэтапное повышение тарифов на газ. Газ составляет 90% в тарифе. Если тарифы не скорректировать, то предприятие не сможет оплачивать газ. Вторая составляющая - это те потери, которые предприятие понесло в связи с несвоевременным вводом тарифов на газ и на тепло", - сказал Андреев.

По его словам, газ подорожал с 1 ноября 2018 года, а тарифы в Харькове выросли с 1 января - в итоге "Теплосети" не смогли полностью рассчитаться за ноябрь и декабрь с "Нафтогазом Украины". Получается, что в новый тариф закладываются долги, которые накопились за отопительный сезон 2018-2019 года. Кроме того, Андреев не скрывает, что на предприятии сумасшедший кадровый голод.

"У нас очень серьезная проблема с кадрами. Средняя зарплата 7800 грн - это хорошо для дворника, но не для инженера-наладчика. В тариф закладывается повышение зарплат сотрудникам на 20%. Еще увеличилась плата за землю, плюс экологический налог", - сказал гендиректор КП "ХТС".

Из-за повышения тарифов харьковчане стали хуже платитьза услуги ЖКХ. По состоянию на март рассчитываются только 70 % потребителей.