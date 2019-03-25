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В Ривне спасли кота после четырех дней на высотной опоре моста (видео)

11:23, 25 марта 2019
Общество
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Кот как-то залез под конструкцию железнодорожного моста / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, четыре дня кот просидел рядом с высоковольтными электролиниями, пока его мяуканье не услышали дети, которые проходили мимо вместе с мамой. Вызвали спасателей, однако из-за напряжения около 10 тысяч вольт добираться к животному было опасно. Наконец приехали электрики, отключили напряжение и достали бедолагу.

Кота к себе забрала жительница Ривне с детьми, которые так прониклись судьбой этого усача.

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