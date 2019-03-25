В Ривне спасли кота после четырех дней на высотной опоре моста (видео)
11:23, 25 марта 2019Общество
999 1
Кота к себе забрала жительница Ривне с детьми, которые прониклись судьбой этого хвостатого.
Кот как-то залез под конструкцию железнодорожного моста / скриншот видео ТСН
В Ривне кот как-то залез под конструкцию железнодорожного моста высотой около 10 метров, а вот вылезти уже не смог.
Читайте такжеВ Кривом Роге мужчина спас кота, который несколько дней просидел на козырьке дома (видео)
Как говорится в сюжете ТСН, четыре дня кот просидел рядом с высоковольтными электролиниями, пока его мяуканье не услышали дети, которые проходили мимо вместе с мамой. Вызвали спасателей, однако из-за напряжения около 10 тысяч вольт добираться к животному было опасно. Наконец приехали электрики, отключили напряжение и достали бедолагу.
Кота к себе забрала жительница Ривне с детьми, которые так прониклись судьбой этого усача.
Кота, который 4 дня просидел на высотной опоре моста в Ровно, спасли неравнодушные
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter