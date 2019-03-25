Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в апреле 2019

Гороскоп на апрель обещает успех не всем знакам Зодиака.

Гороскоп на апрель 2019 обещает позитивные изменения в жизни некоторых знаков Зодиака.

Кому именно этот месяц зарождения и обновления природы гарантирует что-то новое, неизведанное, хорошее и успешное, рассказали астрологи Styler.

По словам астрологов, апрель станет удачным месяцем для Близнецов. Они наконец решат свои давние проблемы, в том числе финансовые. Представителям этого знака можно смело рисковать и не бояться изменений - все они будут к лучшему.

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Также успех в апреле будет сопровождать всех Стрельцов. Главное, говорят астрологи, прислушаться к своим желаниям и перестать откладывать на потом исполнение своей заветной мечты.

На третьем месте в гороскопе успеха на апрель - Раки. Представителей этого знака, в частности, ждут приятные подарки. Правда, по словам астрологов, чтобы их получить, Ракам стоит выйти "в люди" и не бояться рисковать.

А закрывают список счастливчиков апреля Девы. При чем, говорят астрологи, их талант найдет там, где они этого совсем не ждут. Звезды обещают владельцам этого знака и финансовый успех. Кроме того, приятные новости вас будут ждать на работе.

Ранее астролог Павел Глоба составил прогноз на 2019 год и рассказал о том, что нас может ждать.