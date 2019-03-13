Гороскоп на 2019 год: астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждет успех

Павел Глоба отмечает, что пришло время научиться сглаживать конфликты и искать компромиссы.

Астролог Павел Глоба составил прогноз на 2019 год и рассказал о том, что нас может ожидать.

Он советует в год Свиньи завершать дела, начатые ранее. Харизма и напористость будут не так важны и эффективны, как трудолюбие и умение правильно распределять свои внутренние ресурсы, пишет SlovoFraza.

Добиться успеха в 2019 году можно при помощи доброты и отзывчивости. Также успех будет обеспечен тем, кто умеет приспосабливаться ко всему происходящему вокруг. Павел Глоба отмечает, что пришло время научиться сглаживать конфликты и искать компромиссы.

В этом году следует содержать дом в полной чистоте, чтобы победить неудачи и привлечь в свою жизнь благо. Также стоит начать борьбу с дурными привычками.

Астролог говорит, что 2019 год — время манипуляторов. Люди могут быть очень хитрыми, поэтому лучше доверять, но дважды проверять.

Огромной проблемой станет безразличие людей. Ждать помощи от кого-то не стоит, потому что многие будут зациклены на собственных проблемах. С агрессивно настроенными людьми стоит сократить общение, иначе они могут захватить власть и начать вами пользоваться, советует Глоба.

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Каким будет 2019 год для Знаков восточного гороскопа

Люди, рожденные в год Свиньи, должны стараться не допускать повторения старых ошибок, потому что последствия этих действий будут ощущаться следующие двенадцать лет, пока цикл не сменится на новый.

Если вы рождены в год Кота или Козы, то 2019 год может принести вам новые надежды на реализацию давно составленных планов. Для достижения успеха необходимо брать на себя естественность и не бояться принимать важные решения, помогать окружающим.

Быкам и Петухам улыбнется удача только в случае коллективного труда и работы в команде. Нужно руководствоваться своими принципами и правилами, не отступая от них ни на шаг, но при этом прислушиваться к окружающим людям.

Люди таких восточных Знаков, как Дракон и Лошадь, могут встретиться с серьезными проблемами. Придется ограничить себя в инициативе. Не стоит давать деньги в долг, обманывать людей. Сохранить успех поможет вера в лучшее.

Собакам и Крысам Павел Глоба советует быть осторожнее в деловых связях, так как возможны предательства, разрывы, конфликты. Нужно тщательнее выбирать окружение, чтобы сохранить успех.

Людям, рожденным в год Змеи, это время может показать неоднозначным. Чтобы остаться на волне успеха, Змеям нужно стараться идти на компромиссы и быть более гибкими. Даже с врагами стоит искать точки соприкосновения.

Тиграм и Обезьянам нужно сторониться конфликтов. Возможно, придется отстаивать свои права, защищаться от нападок врагов. Вполне вероятны проблемы на любовном фронте.