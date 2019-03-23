Кровавое ДТП в Харькове: адвокат Дронова подал апелляцию

Апелляция подана в Харьковский апелляционный суд.

Адвокат одного из осужденных по делу о смертельном ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица обнародовал фото апелляционной жалобы, которую подал на приговор своего подзащитного.

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Согласно документу, защита требует отмены приговора Киевского районного суда Харькова, потому что считает его «предвзятым, незаконным, необоснованным, противоречащим нормам процессуального права и свободам человека». Апелляцию подали в Харьковский апелляционный суд.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Киевский райсуд Харькова приговорил к 10 годам заключения Елену Зайцеву и к 10 годам заключения Геннадия Дронова, обвиняемых по делу о ДТП в Харькове, вследствие которого в октябре 2017 года погибло шесть человек. Кроме того, суд лишил их права управлять транспортными средствами на три года и постановил возместить потерпевшим моральный ущерб. Также Дронов и Зайцева должны компенсировать пострадавшим имущественный ущерб на сумму более 7 млн грн.

18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошла авария. По данным полиции, внедорожник, которым управляла 20-летняя Елена Зайцева, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, которым управлял Геннадий Дронов. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы. Погибло шесть человек, еще пятеро были травмированы.