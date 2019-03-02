Кровавое ДТП в Харькове: президента просят помиловать Дронова

Автор петиции на сайте президента считает, что Дронова осудили несправедливо.

На сайте электронных петиций официального представительства президента Украины появилось обращение о помиловании фигуранта смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадия Дронова, которого приговорили к 10 годам тюрьмы.

Автором петиции является гражданин по имени Андрей Федоров.

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"О помиловании Дронова Геннадия, обвиняемого в совершении ДТП, что имело место в городе Харькове 18 октября 2017 года. Поскольку считаем, что он осужден несправедливо. Приговор Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 года", - говорится в тексте петиции.

По состоянию на 12.00 2 марта петиция набрала 468 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

26 февраля этого года суд вынес решение и признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.