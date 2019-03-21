Жену Януковича заметили на кладбище в Крыму (фото)

По данным СМИ, Людмила Янукович после побега супруга в 2014-м году переехала в Крым.

Супругу экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилу видели 20 марта на Братском военно-мемориальном кладбище в Севастополе, где, по данным СМИ, похоронен ее сын Виктор Янукович-младший.

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20 марта – день его смерти. В распоряжение "Крым.Реалии" попали фотографии жены Януковича на кладбище.

Как сообщили очевидцы, за час до приезда жены Януковича на кладбище прибыли охранники, они оцепили территорию, в том числе могилу Виктора Януковича-младшего.

По данным СМИ, Людмила Янукович после побега супруга в 2014-м году переехала в Крым. Ведет непубличную жизнь, живет под Севастополем и владеет несколькими магазинами продуктов питания.

Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года на озере Байкал в России в возрасте 33 лет. Было известно, что его похоронили в Севастополе.