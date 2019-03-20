В Днепре решили премировать жителей за помощь в поимке вандалов и наркоторговцев

Вознаграждение будет предоставляться из расчета на одного человека в размере до 100 прожиточных минимумов, установленных на 1 января соответствующего года.

Городской совет Днепра принял решение о выплате жителям города муниципальных вознаграждений за помощь в поимке вандалов и наркоторговцев.

Читайте такжеМэр Днепра Филатов обещает 100 тысяч гривень за поимку "негодяя", разрисовавшего рекламой наркотиков центр города

Как сообщает пресс-служба горсовета, соответствующие изменения в целевой фонд депутаты утвердили сегодня на сессии.

«Предоставление денежного вознаграждения жителям города из расчета на одного человека в размере до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года, за информацию о правонарушителях, действиями которых причинен вред имуществу территориальной громады города Днепра, с помощью которой правонарушители привлечены к административной (судом или административной комиссией), гражданской или уголовной ответственности», - говорится в тексте решения.

Предполагается, что количество выплат может зависеть, в частности, от поступлений в целевой фонд.

В мэрии отметили, что всего на исправление последствий вандализма город тратит значительно больше, ведь злоумышленники часто используют краску, которую трудно отмыть.

Сейчас ведомство ищет подрядчика, который специализируется на восстановлении поверхностей, поврежденных вандалами.

«Вместе с тем, согласно правилам благоустройства, действующих в Днепре, следить за состоянием фасадов офисных зданий должны балансодержатели. За невыполнение предписаний, выдаваемых профильной городской инспекцией, им грозит штраф», - добавили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, в начале марта злоумышленники разрисовали рекламой наркотических веществ всю центральную часть Днепра, в том числе памятник первому почетному гражданину города Александру Полю.

Мэр Днепра Борис Филатов пообещал выплатить 100 тыс. грн из фонда мэра за задержание злоумышленников.