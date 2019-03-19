Как правильно встретить весну: традиции, советы и приметы на День весеннего равноденствия-2019

В этом году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 23:58.

Весеннее равноденствие, которое отмечается 20 марта, по сути является началом астрономической весны – днем, после которого ожидают резкое потепление и пробуждение природы. Весеннее равноденствие в представлениях наших предков было своеобразным момента «встречи» зимы с весной, после которого последняя полностью вступала в свои права и можно было начинать новый земледельческий сезон.

Читайте такжеАстрологи рассказали, что сулит гороскоп до конца марта 2019

Что такое День весеннего равноденствия?

Во время равноденствия символический центр Солнца пересекает экватор Земли в течение движения с южного к северному полушарию.

В этот день наша планета во время оборота вокруг своей оси движется вокруг Солнца и находится в таком положении относительно звезды, что ее лучи падают отвесно на экватор. Во время этого астрономического явления во всех частях мира дневное время суток становится практически равным ночному. Отсюда и название явления – «равноденствие».

В этом году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 23:58.

Что стоит делать в День весеннего равноденствия, а чего следует избегать?

Наши предки придавали Дню весеннего равноденствия магические свойства и считали, что стоит придерживаться определенных правил, и тогда весь следующий год будет урожайным и счастливым. Основное требование – встретить этот день с хорошим настроением и избегать ссор, а также не появляться вечером или ночью на улице без свечей или фонарей. Люди считали, что такие «гаджеты» защитят от темных сил, разгневанных грядущей победой света.

Для того, чтобы в жизни не было невзгод, в доме следует навести порядок. Чистота в доме – безоблачность в жизни, считали наши предки.

В канун Дня весеннего равноденствия хозяйки выпекали печенье и хлеб в форме птичек, которые называли жаворонками или сороками. Такие хлебобулочные изделия ели сами, раздавали детям и ходили с ними в гости. Люди верили, что таким угощением они ускоряют возвращение птиц из теплых краев, а вместе с ними – приход весны.

Для привлечения в свою жизнь здоровья, на рассвете было принято обливаться холодной водой.

Приметы на День весеннего равноденствия

Когда еще не было долгосрочных прогнозов погоды, люди внимательно следили за ее «поведением» в такие важные дни, как равноденствие. В частности, мороз во время весеннего равноденствия пророчил приход весны аж через 40 суток. Соответственно, если день теплый, то весна будет сухой и солнечной.

Увидеть в небе жаворонка считалось хорошей приметой и сулило счастье на целый год. Если птицы летают большими стаями, земледельцам это предвещало большой урожай зерновых. «Высокие» и «быстрые» облака – к теплому лету и осени.

Сны во время весеннего равноденствия считаются вещими.