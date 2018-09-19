Осеннее равноденствие-2018: какого числа и что нужно делать

В 2018 году осеннее равноденствие произойдет 23 сентября.

Осеннее равноденствие - один из двух дней в году, когда день равен ночи. С точки зрения астрономии, в этот день линия светораздела, отделяющая освещенную и неосвещенную Солнцем часть Земли, проходит по обеим её полюсам и перпендикулярна экватору. Солнце же в этот день пересекает экватор и переходит в южное полушарие.

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Когда осеннее равноденствие 2018

Обычно осеннее равноденствие проходит 22 или 23 сентября. В 2018 году переход Солнца в южное полушарие произойдет в 01.54 по Гринвичу (03.54 по киевскому времени) 23 сентября.

Затем день будет становится короче вплоть до дня зимнего солнцестояния - в этом году 21 декабря.

Что нужно делать в день осеннего равноденствия

По своим энергетическим особенностям равноденствие приравнивают к новолунию, поэтому считается, что этот день подходит для начинаний любых дел.

Также в этот день можно и нужно загадывать желания, энергия равноденствия поспособствует их исполнению.

Поскольку в этом году Сонце в момент пересечения экватора находится в знаке Весов, астрологи советуют уделить немного времени себе и провести его в одиночестве, медитируя и приводя свои мысли в порядок.

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Ритуалы в день равноденствия

Считается, что энергия равноденствия помогает одиноким людям найти пару, однако для этого стоит провести определенные ритуалы. Из самых простых - положить вторую подушку на кровать или поставить вторую зубную щетку в ванной.

Также с помощь ритуалов можно привлечь богатство. С давних времен день осеннего равноденствия асоциируется с достатком, так как в это время весь урожай уже собран и запасы продуктов на зиму полны.

Согласно приметам, для привлечения достатка стоит приготовить что-нибуть с продуктами нового урожая, для усиления эффекта блюдо должно быть круглым, например, пирог с яблоками или запеченная тыква.

Также можно трижды пересчитать имеющиеся деньги, и написать на бумаге сумму, которую хотели бы видеть в кошельке.

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